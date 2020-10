Η κοκαΐνη, η έκσταση και οι αμφεταμίνες θα πρέπει να «εθνικοποιηθούν» και να πωληθούν νόμιμα σε κυβερνητικά φαρμακεία για να υπονομεύσουν το παγκόσμιο έγκλημα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, σύμφωνα με μια φιλανθρωπική οργάνωση για τη μεταρρύθμιση των ναρκωτικών.

Σε ένα βιβλίο – με έναν πρόλογο που γράφτηκε από την πρώην πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Έλεν Κλάρκ – η ομάδα εκστρατείας απελευθέρωσης ναρκωτικών Transform προσπάθησε να καθορίσει πρακτικούς τρόπους πώλησης των ναρκωτικών σε κρατικά ειδικά φαρμακεία ως εναλλακτική λύση σε αυτό που αποκαλεί «Μη κερδοφόρος πόλεμος κατά των ναρκωτικών».

Το βιβλίο περιλαμβάνει μια μακέτα για το πώς θα μοιάζει ένα πακέτο νομικής συνταγογραφούμενης κοκαΐνης, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων για την υγεία, η οποία θα μπορούσε να πωληθεί από τον πάγκο από ειδικά εκπαιδευμένους χημικούς.

Η εκστρατεία της Transform για τη νομιμοποίηση των τριών ναρκωτικών υποστηρίζεται από τον πρώην πρόεδρο της Κολομβίας Χουάν Μάνουελ Σάντος.

Δηλώνει δημοσίως ότι μόνο μέσω της νομιμοποίησης μπορούν να αφαιρεθούν οι πόροι των οργανώσεων μαφίας.

Το βιβλίο προτείνει ότι ένας ειδικός ρυθμιστικός οργανισμός, υπό την εποπτεία της κυβέρνησης, θα μπορούσε να επιτρέψει την παραγωγή φαρμάκων.

Μόνο μια δόση φαρμάκων για ενήλικες θα ήταν διαθέσιμη σε απλή συσκευασία χωρίς εμπορικό σήμα με πολύ ορατές προειδοποιήσεις για την υγεία και πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Η νέα ρυθμιστική αρχή θα καθορίσει τις τιμές και θα υπάρχει απαγόρευση της διαφήμισης των ναρκωτικών.

Η πώληση θα γινόταν από κρατικό μονοπώλιο για την ελαχιστοποίηση των κινήτρων κέρδους, τα οποία η Transform είπε ότι θα αύξαναν μόνο τις πωλήσεις.

