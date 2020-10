Τον «πόλεμο των Χριστουγέννων» κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια νέα γραμμή επίθεσης εναντίον του πολιτικού αντιπάλου του ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη Κάρσον της Νεβάδα, την Κυριακή, ο Τραμπ φάνηκε να κατηγορεί για τα lockdowns του κορωνοϊού τον Μπάιντεν.

Το αποκορύφωμα, δε, ήταν όταν τον κατηγόρησε ότι θα ακυρώσει τα Χριστούγεννα αν κερδίσει τις εκλογές.

«Η πόλη Κάρσον θα γίνει πόλη-φάντασμα. Αν έρθει ο Μπάιντεν, το Κάρσον θα γίνει πόλη-φάντασμα. Και τα Χριστούγεννα θα ακυρωθούν.»

Ωστόσο, ο Τραμπ φαίνεται να ξέχασε πως θα είναι ακόμα πρόεδρος, ακόμα κι αν εκλεγεί ο Μπάιντεν, τα φετινά Χριστούγεννα. Ο νικητής των εκλογών δεν θα αναλάβει καθήκοντα πριν τις 20 Ιανουαρίου.

“The Christmas season will be canceled.” President Donald Trump claimed Joe Biden would call off the holiday if elected. pic.twitter.com/8NvtCGo9tB

— HuffPost (@HuffPost) October 19, 2020