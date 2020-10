Σε κατά μέτωπο διπλωματική αντεπίθεση έχει περάσει η Ελλάδα ως απάντηση στην τουρκική αδιαλλαξία. Με δεδομένη την απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν να μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στην πολιτική των προκλήσεων η Αθήνα επιδίδεται σήμερα σε καίριες κινήσεις επιχειρώντας να αιφνιδιάσει την Άγκυρα.

Με το Oruc Reis να συνεχίζει να πλέει σήμερα εντός της παράνομης Navtex, με κλειστό πομπό και μάλιστα σε απόσταση μόλις 12 ναυτικών μιλίων από το Καστελόριζο, η χώρα μας προχώρησε το πρωί σε κίνηση-ματ ζητώντας την αναστολή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας.

Η πρόταση της Αθήνας, σε περίπτωση που υιοθετηθεί από την ΕΕ, θα επιφέρει βαρύ πλήγμα στην τουρκική οικονομία καθώς οι εξαγωγές για τη γειτονική χώρα θα είναι πιο δύσκολες και πιο ακριβές, επιτείνοντας τα προβλήματα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με επιστολή του προς τον Επίτροπο Διεύρυνσης Όλιβερ Βαρχέλι υπογραμμίζει ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει μονομερώς την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας με την υιοθέτηση μη προβλεπομένων δασμολογικών, νομοθετικών και ισοδύναμων μέτρων και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει άμεσα την υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων.

Υπογράμμισε επίσης ότι ως μήνυμα αποδοκιμασίας για την κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Λίγες ώρες μετά το αίτημα για διακοπή της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, η Ελλάδα προχώρησε σε δεύτερη κίνηση αιφνιδιασμού, με στόχο να δώσει ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι είναι αποφασισμένη να τηρήσει σκληρή στάση από εδώ και στο εξής.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με επιστολές προς τους ΥΠΕΞ Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας θέτει τους Ευρωπαίους εταίρους προ των ευθυνών τους ζητώντας τους να εφαρμόσουν εμπάργκο όπλων στην Τουρκία.

Ειδικά στην επιστολή του προς τον Γερμανό ομόλογό του, ο Έλληνας υπουργός ζητάει να μην δοθούν οι άδειες για την εξαγωγή συγκεκριμένου στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία, όπως υποβρύχια, φρεγάτες, αεροσκάφη και αναβάθμιση τεθωρακισμένων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε επιστολές προς στους ομολόγους του της Γερμανίας Heiko Maas, της Ισπανίας Arancha Gonzalez-Laya και της Ιταλίας Luigi Di Maio, επισημαίνει τις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες, όπως υπογραμμίζει, αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων με στρατιωτικά μέσα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθυμίζει την σχετική παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την υποχρέωση των Κρατών Μελών της ΕΕ, όπως αυτή προκύπτει από Κοινή Θέση της, να αναστείλουν τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού προς τρίτες χώρες, οι οποίες χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αυτό για επιθετικές ενέργειες ή την περιφερειακή αποσταθεροποίηση, όπως ακριβώς πράττει η Τουρκία.

#Oruc_Reis seems to close in the 12NM range.

08:57 GMT+2. pic.twitter.com/sUOZhlTkY9

— Navigator (@NavLabyrinth) October 20, 2020