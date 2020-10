Την πρώτη ατομική έκθεσή του εγκαινίασε ο γάλλος καλλιτέχνης JR στην γκαλερί Galleria Continua στο Σαν Τζιμινιάνο της Ιταλίας, με την τελευταία ταινία του και με μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση που ακούει στο όνομα «Omelia Contadina (Κήρυγμα Χωρικών)».

Η εγκατάσταση γεννήθηκε από το ενδιαφέρον του JR για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός μικρών αγροτών και κατοίκων στις αγροτικές περιοχές της Ιταλίας.

Αυτό το θέμα επεξεργάζεται στην έκθεσή του, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών πάνω σε γυαλί, χαρτί και γύψο παράλληλα με μια site-specific εγκατάσταση που μεταμορφώνει όχι μόνον τη σκηνή αλλά και όλον τον χώρο του πρώην κινηματοθεάτρου στον οποίο φιλοξενείται η αίθουσα τέχνης.

JR honors farmers of rural italy with large scale 'omelia contadina' at galleria continua. https://t.co/vn9g4P6v3f pic.twitter.com/AvcgYZN6FN

