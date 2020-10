Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί ο Σαμπρί Λαμουσί.

Η αγγλική ομάδα δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένη από τον Γάλλο προπονητή, κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων και της χαμηλής βαθμολογικής συγκομιδής βαθμών, με αποτέλεσμα να λύσει τη συνεργασία τους.

Με μία πολύ λιτή ανακοίνωση, ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας ανάμεσα στην Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος είχε προσληφθεί το καλοκαίρι του 2019 και έμεινε 16 μήνες στον πάγκο της ομάδας της Championship.

#NFFC can confirm that the contract of head coach Sabri Lamouchi has been terminated with immediate effect.

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 6, 2020