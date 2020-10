Σε μια ανακοίνωση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 επισημαίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο: «Είναι η δεύτερη εταιρεία spin-off του ΙΗΔΛ που χρηματοδοτείται από την Big Pi τους τελευταίους έξι μήνες». Η επισήμανση θέλει και την εξήγησή της. Η ανακοίνωση αναφέρεται σε μια νέα εταιρεία Τεχνοβλαστός (spin-off), που προέρχεται από τα σπλάχνα του ΙΤΕ και η οποία αξιοποιεί κατοχυρωμένη πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ). Η επωνυμία της «Biomimetic» – επωνυμία εμπνευσμένη από τις ελληνικές λέξεις «βίος» και «μίμηση». Η νέα εταιρεία αξιοποιεί τη σοφία της Φύσης, για να παράγει αντι-ανακλαστικές γυάλινες επιφάνειες (π.χ στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων).

Η συγκεκριμένη εταιρεία – η δεύτερη στη σειρά από τις spin-off του ΙΤΕ μέσα σε ένα εξάμηνο – κατάφερε να εξασφαλίσει για τα επόμενα βήματά της μια χρηματοδότηση σποράς 900.000 ευρώ από το Big Pi, ένα από τα funds της οικογένειας του Equifund (συνεργασία Ελληνικού Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων).

Το παράδειγμα της Biomimetic αν και απολύτως ενδεικτικό είναι χαρακτηριστικό της μεγάλης αλλαγής που έχει γίνει στο εγχώριο οικοσύστημα τεχνολογίας την τελευταία περίοδο. Στο site του Big Pi θα βρείτε στην αρχική κιόλας σελίδας ένα μότο στα αγγλικά: «We invest in world-class technology entrepreneurs. We enable teams based in Greece to becοme global leaders».

Μέσα σε αυτές τις λέξεις εν τέλει κρύβεται το κλειδί της επιτυχίας. Από τη μια, η επένδυση πρέπει και οφείλει να απευθύνεται σε επιχειρηματίες που διαθέτουν ή μπορεί να αναπτύξουν τεχνολογία παγκόσμιας εμβέλειας. Από την άλλη, η επένδυση χρειάζεται να στηρίζει μια διαδικασία μετασχηματισμού ομάδων που έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα σε παγκόσμιους ηγέτες.

Διεκδικήσεις

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει κερδίσει στη διαδρομή του πλήθος στοιχημάτων, ανεβάζοντας διαρκώς επίπεδο για να διεκδικεί σήμερα επί ίσοις όροις μερίδιο από το πρώτο, πάνω ράφι – από το ράφι που «ψωνίζουν» οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτές. Τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε η εξαγορά της εταιρείας InstaShop που έφτιαξαν στο Ντουμπάι δύο απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (μια εξαγορά της τάξεως των 360 εκατομμυρίων δολαρίων από τον γερμανικό όμιλο Delivery Hero), ούτε οι νέοι γύροι χρηματοδότησης όπως εκείνος που η SpotaWheel (μια startup από τη Νέα Ιωνία που εμπορεύεται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα) κατάφερε να «σηκώσει» συνολικά το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ με τη συμμετοχή του fund του Fabrice Grinda, του κατά το Forbes Νο 1 Angel Investor στον κόσμο και early investor σε ηγέτιδες εταιρείες των αγορών όπως Alibaba, Flexport, Delivery Hero, Betterment and Brightroll.

Ας μην κλείνουμε πια τα μάτια στην πραγματικότητα. Ας αφήσουμε πίσω τη μιζέρια. Το ελληνικό σύστημα καινοτομίας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο διαθέτει σήμερα ορατότητα – μια κατοχυρωμένη λόγω επιδόσεων ορατότητα. Και αυτή την επιτυχία δεν μπορεί να την «κλέψει» κανείς… Ανήκει σε όλους τους εμπλεκόμενους – τις νεανικές ομάδες, τους ερευνητές, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, τις τράπεζες με τις δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας, τα funds της οικογένειας του Equifund που ήρθε για να αλλάξει μια για πάντα το τοπίο της χρηματοδότησης.

Ενδιαφέρον

Αλλά ας επιστρέψουμε στα δεδομένα. Η Applied Materials, με έδρα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ – παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία υλικών για την παραγωγή σχεδόν κάθε νέου chip υπολογιστή και προηγμένης οθόνης στον κόσμο με παρουσία σε 18 χώρες και με πάνω από 22.000 εργαζομένους -, ήρθε στην αχαϊκή πρωτεύουσα για να εντάξει στο δίκτυό της τη Think Silicon, μια εταιρεία που έχει τη βάση της στην περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, η Think Silicon δεν είναι η μόνη εκπρόσωπος ενός νέου φαινομένου στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή που τροφοδοτείται από το διαρκώς ενισχυόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών παικτών. Για παράδειγμα, η Innoetics (εταιρεία τεχνοβλαστός του δημόσιου ερευνητικού κέντρου Αθηνά) εξαγοράστηκε από την κορεατική πολυεθνική Samsung Electronics και η Softomotive πέρασε στον έλεγχο της Microsoft.

Με άλλα λόγια, η έξωθεν καλή μαρτυρία. Η τελευταία στηρίζει την ορατότητα και εκείνη από την πλευρά της συμβάλλει στην ολοένα και μεγαλύτερη ωριμότητα στο οικοσύστημα.

Παραδείγματα