Τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο έχοντας διαγνωστεί με κοροναϊό, εκφράζουν ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, Χίλαρι.

«Ευχόμαστε στον πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία να αναρρώσουν γρήγορα και να ελπίζουμε για την ασφάλεια του προσωπικού του Λευκού Οίκου, των Μυστικών Υπηρεσιών και όσων θέτουν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης» αναφέρουν με ανάρτηση στο Twitter και προσθέτουν δηκτικά:

«Αυτή η πανδημία έχει πλήξει τόσους πολλούς. Πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας και την κοινωνία μας».

We wish the President and First Lady a speedy recovery, and hope for the safety of the White House staff, the Secret Service, and others putting their lives on the line. This pandemic has affected so many. We must continue to protect ourselves, our families, and communities.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 3, 2020