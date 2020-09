Μεγάλος θόρυβος έγινε αισθητός στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το Reuters η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη του Παρισιού και τα προάστια.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε σε όλο το Παρίσι όλοι πίστευαν αρχικά ότι οφειλόταν σε έκρηξη.

Όπως, διευκρινίστηκε στην συνέχεια δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο αλλά για ένα αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου.

H Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε το γεγονός, ζητώντας από τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, καθώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. N'encombrez pas les lignes de secours !

Όλα έγιναν τρία λεπτά πριν τις 12.00 ώρα Γαλλίας με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση.

Το ωστικό κύμα που προκάλεσε η χαμηλή διέλευση του αεροσκάφους ήταν τόσο ισχυρό, που τρόμαξε ως και τους τενίστες που συμμετείχαν σε αγώνα του Ρολάν Γκαρός.

