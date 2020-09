Ματς για γερά νεύρα αποδείχτηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Γουέστ Μπρομ και Τσέλσι. Οι «μπλε» βρέθηκαν με τρία γκολ πίσω στο σκορ στο 28ο λεπτό (!), ωστόσο κατάφεραν να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο και να σώσουν τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις με γκολ του Τάμι Έιμπραχαμ.

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ δεν παράτησε το παιχνίδι, έβαλε την μπάλα κάτω, ισοφάρισε και έγινε η πρώτη ομάδα μετά από εννέα χρόνια (στην Premier League) που καταφέρνει να αποφύγει την ήττα ενώ έχει μείνει με τουλάχιστον τρία γκολ πίσω στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Τελευταία ομάδα που το είχε καταφέρει ήταν η Γουέστ Χαμ τον Φεβρουάριο του 2009 και μάλιστα κόντρα στη Γουέστ Μπρομ, όπως συνέβη και σήμερα!

3 – Chelsea have become the first Premier League team since West Ham in February 2011 to avoid defeat after trailing by 3+ goals at half-time, a game which was also against West Brom at the Hawthorns, and ended 3-3. Character. pic.twitter.com/lLDfRSDEH3

— OptaJoe (@OptaJoe) September 26, 2020