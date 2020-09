Design

Ο Abed Al Kadiri ζωγραφίζει δέντρα για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση κατοικιών στη Βηρυτό

Στις 27 Ιουλίου, ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Abed Al Kadiri ήταν ενθουσιασμένος για τα εγκαίνια της νέας του έκθεσης «Remains of the Last Red Rose», στον χώρο τέχνης Galerie Tanit στη Βηρυτό.