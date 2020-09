Η Ευρωλίγκα μετράει αντίστροφα την επιστροφή της. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αγωνίστηκαν στα επίσημα φιλικά τουρνουά της διοργάνωσης στο Κάουνας και Βαλένθια, κάνοντας ουσιαστικά τα αποκαλυπτήριά τους.

Από την μεριά των Ερυθρόλευκων, Βασίλης Σπανούλης και Κώστας Σλούκας σχολίασαν τα όσα έλαβαν χώρα στην Ισπανία, τονίζοντας ότι τους έλειψε και με το παραπάνω η δράση στην κορυφαί διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Βασίλης Σπανούλης αρχικά υποστήριξε: «Είμαι σίγουρος ότι η Euroleague έλειψε στους παίκτες. Μας έλειψε ο ανταγωνισμός, η ένταση, το πάθος. Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε και που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που αγαπάμε».

Ο Κώστας Σλούκας πρόσθεσε: «Είμαι αγχωμένος, γιατί είναι τα πρώτα τεστ απέναντι σε ομάδες Euroleague. Δεν είμαστε έτοιμοι, αυτό είναι σίγουρο, αλλά είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε. Βήμα – βήμα θα είμαστε εκεί που πρέπει».

The WE'RE BACK Tournament in Valencia did not disappoint 🙌

Hear from players and coaches as we take a behind the scenes look at a successful pre-season! #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/qkFUEEZoj5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 17, 2020