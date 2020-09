Αν και δύσκολα, η Λίβερπουλ έκανε πρεμιέρα με το «δεξί» επικρατώντας με 4-3 της φοβερής και τρομερής Λιντς του Μαρσέλο Μπιέλσα, η οποία δείχνει πως επέστρεψε φουριόζα στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μία ακόμη πρεμιέρα για τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ που ξεκινάει με παιχνίδι πολλών τερμάτων. Στα χρόνια του στην Αγγλία, οι «κόκκινοι» έχουν κάνει τέσσερις νίκες στις πέντε πρεμιέρες, με όλα τα ματς να έχουν τουλάχιστον τέσσερα γκολ!

Για να το κάνουμε πιο εντυπωσιακό το στατιστικό, στα δύο από τα πέντε παιχνίδια μπήκαν επτά (!) γκολ, στο ένα έξι, στο περσινό με τη Νόριτς πέντε, καθώς στα δύο υπόλοιπα μπήκαν τέσσερα γκολ.

Εκτός από το τελευταίο παιχνίδι με την Λιντς, το άλλο που είχε λήξει με το ίδιο σκορ, ήταν στο «Έμιρεϊτς» κόντρα στην Άρσεναλ το 2016, όταν η Λίβερπουλ είχε φύγει με το «διπλό» από την έδρα των Λονδρέζων σε ένα παιχνίδι που το φίλαθλο κοινό το θυμάται μέχρι και σήμερα.

Liverpool’s season openers under Jurgen Klopp:

4-3 vs Leeds

4-1 vs Norwich

4-0 vs West Ham

3-3 vs Watford

4-3 vs Arsenal

Goals galore 😳🔥pic.twitter.com/v78sWxgLtz

— Goal (@goal) September 15, 2020