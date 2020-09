View this post on Instagram

Καλημέρα κ καλή εβδομάδα!!!! Ποια μαμά έχει αγωνία για την πρώτη μέρα στο σχολείο κ δεν κοιμήθηκε ;😉 Καλή πρόοδο κι ευλογία σε όλα τα παιδάκια μας και στα πρωτάκια μας, που έχουν φέτος να διαχειριστούν τόσα καινούργια πράγματα , δύναμη και να το χαρούν όπως πρέπει!!!! Καλή σχολική χρονιά σε όλες τις δασκάλες κ τους δασκάλους!!! Να μας τα προσέχετε ❤️❤️❤️ Καλημέρα μανουλες!!!!!!!