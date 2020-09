Ο Ρώσος επιχειρηματίας Βλαντισλάβ Ντορόνιν ισχυρίζεται ότι η Ναόμι Κάμπελ αρνείται να του επιστρέψει χρήματα, τα οποία της είχε δανείσει όσο ήταν ζευγάρι, και τη στέλνει στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TMZ o Ρώσος δισεκατομμυριούχος Βλαντισλάβ Ντορόνιν κατέθεσε μήνυση εις βάρος της πρώην συντρόφου του απαιτώντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που έχει στην κατοχή του ο ιστότοπος TMZ o ρώσος επιχειρηματίας ισχυρίζεται ότι η Ναόμι Κάμπελ αρνείται να του ξεπληρώσει χρηματικό ποσό που της είχε διαθέσει με τη μορφή δανείων κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Low down & Low value men exist in all tax brackets. Naomi Campbell's ex billionaire boo, Vlad is reportedly suing her for $3 million in loans and property.

I need help adding this up.. if they were together 5 years and they broke up 7 years ago… How much does she owe him? pic.twitter.com/Pl1j34qibn

