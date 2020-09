Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Zendaya πρωταγωνιστούν στην επερχόμενη κινηματογραφική ταινία «Dune» και φαίνεται ότι οι δυο τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έγιναν φίλοι.

Έτσι ο νεαρός ηθοποιός ευχήθηκε για τα 24α γενέθλια της Zendaya με ένα ιδιαίτερο μήνυμα μέσω του Twitter.

happy birthday to one of the most inspiring people I've met on my short journey. Someone with the strongest ethical character, and a moral compass that is in harmony with a totally fearless creative abandon. happy birthday @Zendaya , hope your day is beautiful, friend..

— Timothée Chalamet (@RealChalamet) September 1, 2020