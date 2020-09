Ενές Καντέρ και Τζέιλεν Μπράουν έμαθαν… κολύμπι στον «γίγαντα» Τάκο Φολ!

Προπονητές… κολύμβησης του Τάκο Φολ έγιναν οι συμπαίκτες του στους Σέλτικς, Ενές Καντέρ και Τζέιλεν Μπράουν!

Οι παίκτες των Σέλτικς αποδεικνύονται μεγάλα πειραχτήρια καθώς μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα απολαυστικό βίντεο.

Συγκεκριμένα μετρ του είδους Ενές Καντέρ και ο Τζέιλεν Μπράουν ανέλαβαν το δύσκολο έργο να μάθουν κολύμπι τον θηριώδη σέντερ Τάκο Φολ και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

Συγκεκριμένα, ο θηριώδης ρούκι των 226 εκατοστών Τάκο Φολ δεν ξέρει κολύμπι και γι’ αυτό τον… ανέλαβαν οι δύο συμπαίκτες του στους «Κέλτες», Ενές Καντέρ και Τζέιλεν Μπράουν!

.@EnesKanter and Jaylen Brown taught Tacko Fall how to swim 😂 pic.twitter.com/f9KKb7Od5w

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 31, 2020