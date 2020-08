Σοκ προκάλεσε στους Τούρκους η είδηση του θανάτου του μουεζίνη, Οσμάν Ασλάν, την περασμένη Κυριακή μέσα στην Αγία Σοφία.

Ο μουεζίνης έχασε τη ζωή του στις 2 Αυγούστου εξαιτίας καρδιακής προσβολής, αιφνιδιάζοντας τόσο τους συναδέλφους του όσο και όσους τον γνώριζαν.

Μάλιστα δεν άργησε να δημιουργηθεί και ένα μεγάλο «κύμα αποχαιρετισμού» στο Twitter, καθώς ο μουεζίνης ήταν ευρύτατα αγαπητός στους πιστούς Ο κυβερνήτης μάλιστα της Κωνσταντινούπολης απέτισε φόρο τιμής για την απώλεια του Ασλάν λέγοντας τα εξής στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

«Ευχόμαστε έλεος από τον Θεό στην οικογένεια και τους συγγενείς του Τεμένους Uhud, του Muezzin-Kayyum, που πέθανε κατά τη διάρκεια της εθελοντικής υπηρεσίας καθοδήγησης στην Αγία Σοφία, λόγω καρδιακής προσβολής».

Τη σκυτάλη από το συλλυπητήριο tweet του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης έλαβαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Δεν είναι λίγοι, μάλιστα και όσοι ερμήνευσαν το χαμό του Ασλάν ένα «σημάδι από το θεό» για την μετατροπή του ναού, από μουσείο σε τζαμί, περιμένοντας για το επόμενο σημάδι.

AYASOFYA CAMİİ KEBİRDE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU VEFAT EDEN OSMAN ASLAN HEMŞERİMİZDİ https://t.co/dhCGG8iNWv pic.twitter.com/J33vGelDPq — Kanal56 TV (@kanal_56) August 4, 2020

"Das blasphemische Muezzin von #HagiaSophia ist tot! Muezzin Osman Aslan starb am Sonntag, den 2. August 2020, ein paar Tage nach der beleidigenden Umwandlung der Hagia Sophia in eine islamische Moschee, plötzlich an einem Herzinfarkt in der Hagia Sophia!" Karma is a bitch… https://t.co/0Vb1ggQCRG — Schloss Königshof🚜 (@bienchen6969) August 5, 2020

Ayasofya Camii'nde gönüllü rehberlik yaptığı sırada kalp krizi geçiren müezzin-kayyımı Osman Aslan hayatını kaybetti.

Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/8XkleDqMx3 — ﷽ Sinan AKBABA 🟢🇹🇷 (@Sinan_Akbaba1) August 5, 2020

İstanbul Valiliğinden Osman Aslan mesajı https://t.co/aSfgvHCitw pic.twitter.com/WXNaejJZo1 — Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) August 4, 2020

koronavirüs tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti görevini yürüten Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzini Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya Camii'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/UWKS51Mk53 — Tivitir_HizmetkariAk 🇹🇷 (@serifiyim_23) August 4, 2020

The muezzin who made the opening prayer in Hagia Sophia some weeks ago died of an heart attack. God works in mysterious ways ☦https://t.co/WyCYtZc8ia — Shaq Jr. (@shaqattack_gr) August 5, 2020

Muezzini Osman Aslan passes away from Heart Attack during calling to Muslim prayer in #Ayasofya . Theres more to come to this poor minded people …it’s called Nemesis https://t.co/x6bHB2U0xH — Irene Vantaraki (@Vantaraki) August 5, 2020