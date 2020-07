Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι αποφασισμένος να βάλει τα δυνατά του προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει μονάχα μία θητεία στον Λευκό Οίκο.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει τις πρωτοβουλίες για να δώσει ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο την 3η Νοεμβρίου.

Doesn’t get much better than sitting down to talk with my friend Joe. https://t.co/5a5VWua1JD

— Barack Obama (@BarackObama) July 22, 2020