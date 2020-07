View this post on Instagram

Θυμάστε αυτό το μπλουζάκι; #παραπεντε #στοπαρα5 #στοπαραπεντε #stoparapente #stopara5 #ημουνκαιεγωστοανσανσερ #ykapoutzidis #γιώργοςκαπουτζίδης #μεγκαμου #μεγκασυνεχιζουμε #megamou #megasynexizoume