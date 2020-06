Ό,τι και να πει κανείς για αυτά που έχει καταφέρει στην καριέρα του ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και ιδιαίτερα φέτος, είναι λίγο.

Ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν έχει εξελιχθεί σε μια μηχανή των γκολ, έχοντας πετύχει τη φετινή σεζόν 33 γκολ σε 30 εμφανίσεις στη Μπουντεσλίγκα και οδήγησε τους Βαυαρούς σε ακόμα ένα πρωτάθλημα.

Ο Λέβα, ο οποίος θα κλείσει τα 32 του χρόνια τον Αύγουστο, προετοιμάζεται για την τελευταία στροφή του γερμανικού πρωταθλήματος, και στη σημερινή (24/6) προπόνηση, μας χάρισε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο. Σήκωσε την μπάλα με το μυτάκι και την έστειλε στα δίχτυα με τρομερό τακουνάκι.

Να σημειωθεί ότι πριν μερικές μέρες, έγινε ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ που είχε 31.

Δείτε το εκπληκτικό τακουνάκι:

😎 @lewy_official makes everything look so easy

🎥 @fcbayern pic.twitter.com/vQNzEWVw2r

— 433 (@433) June 24, 2020