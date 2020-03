Οι νέοι έλεγχοι για τους Αμερικανούς που επιστρέφουν από την Ευρώπη, που τέθηκαν σε ισχύ για να αποτραπεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, προκάλεσαν σκηνές χάους σε πολλά αεροδρόμια της χώρας, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επιβατών που έπρεπε να ελεγχθούν.

Ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την απαγόρευση εισόδου σε αμερικανικό έδαφος όλων όσοι διαμένουν ή μετέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα της ζώνης Σένγκεν. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και θα επεκταθεί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τοπική ώρα στη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Massive #airport chaos caused by #coronavirus screening were seen at US airports. Under the new regulations that went into effect Friday, travelers from most areas of Europe, China and Iran now face "enhanced entry screening." pic.twitter.com/9YeF7Sj7lq

Οι Αμερικανοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι στις ΗΠΑ μπορούν να επιστρέψουν από τη Γηραιά Ήπειρο. Όμως, δεν μπορούν να περάσουν παρά μονάχα από 13 αεροδρόμια, τα μεγαλύτερα της χώρας, όπου εφαρμόζονται υγειονομικοί έλεγχοι και κατόπιν ζητείται από αυτούς να μπουν σε καραντίνα στα σπίτια τους.

Από χθες, επικρατεί χάος σε πολλά αεροδρόμια. Οι επιβάτες συνωστίζονται συχνά περιμένοντας για πολλές ώρες παρά τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών να τηρηθούν «κοινωνικές αποστάσεις».

Μια χρήστρια ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο όπου διακρίνεται ένα πλήθος που θυμίζει εκείνα τις ώρες αιχμής του μετρό στις παγκόσμιες μητροπόλεις.

Χρειάζεται να περιμένει κανείς 6 ώρες για να πάρει τη βαλίτσα του και επιπλέον 2 έως 4 ώρες ο ένας πάνω στον άλλο για το τελωνείο, εξήγησε η ίδια.

US citizens returning from Europe say they are waiting hours for coronavirus screening at airports https://t.co/lbJiRplX65 pic.twitter.com/PERDG2DrcY

«Η αστυνομία διανέμει νερό και μαντηλάκια με αντισηπτικό» συμπλήρωσε.

Η διοίκηση του αεροδρομίου της εξήγησε μέσω του λογαριασμού του ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις ομοσπονδιακές αρχές να «αυξήσουν τα κονδύλια για την πρόσληψη προσωπικού».

Η κατάσταση προκάλεσε την οργή του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, που καταφέρθηκε κατά του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

You people are the reason the rest of us can’t have nice things.

This pic from ORD airport is literally a cesspit of cross contamination. pic.twitter.com/YWQCDLdATI

— Irish Dave (@iamirishdave) March 15, 2020