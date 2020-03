Γνωστά ονόματα του αθλητισμού ζητούν σε τηλεοπτικό σποτ από τους ιταλούς πολίτες να μείνουν σπίτι λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού.

«Και εμείς που θέλουμε πάντα να ξεπερνάμε πάντα τα όριά μας, τώρα σας λέμε ότι είναι η στιγμή να σταματήσουμε», λένε οι ιταλοί αθλητές, σε βίντεο – μηνύματα που μεταδίδονται τόσο από την δημόσια τηλεόραση Rai, όσο και από τον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι. Την εκστρατεία ευαισθητοποίησης #distantimauniti στηρίζουν, μεταξύ των άλλων, οι Φραντσέσκο Τότι, Λεονάρντο Μπονούτσι, Βαλεντίνο Ρόσι και Φάμπιο Φονίνι.

Παράλληλα, μεγάλες εφημερίδες όπως η La Repubblica, δημοσιεύουν «συμβουλές» προς τους πολίτες, για το πώς μπορούν να γεμίσουν τον «ατέλειωτο ελεύθερο χρόνο τους». Πρόκειται για συμβουλές που αφορούν τις τελευταίες μουσικές επιτυχίες, ενδιαφέροντα βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια και νέα τηλεοπτικά προγράμματα.

Πολλοί χρήστες του Διαδικτύου, όμως, καταδικάζουν την στάση αστυνομικού της Καλαβρίας, ο οποίος απάντησε σήμερα σε πολίτη της Κάτω Ιταλίας ότι «μπορούσε να πάει στο σούπερ μάρκετ αλλά όχι να αγοράσει εφημερίδα, διότι δεν πρόκειται για κάτι το απαραίτητο».

Όλοι οι Ιταλοί, περιμένουν με κομμένη την ανάσα την 18η Μαρτίου, όταν οι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί να σημειωθεί και η μέγιστη διάδοση του ιού. Το υπουργείο μεταφορών αποφάσισε, στο μεταξύ, να διακόψει την κυκλοφορία των νυχτερινών τραίνων που συνέδεαν, έως τώρα, την νότια και βόρεια Ιταλία. Διότι ξανάρχισε μια ανησυχητική «φυγή» των νέων από το Μιλάνο με προορισμό τις περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας.

Στις δώδεκα σήμερα το μεσημέρι, πολλοί Ιταλοί, άνοιξαν τα παράθυρά τους και άρχισαν να χειροκροτούν, ανταποκρινόμενοι σε έκκληση που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.

Rome 12:00. Set your phone volume high and you will ideally join people in their homes or – like myself shortly in the street buying foodstuff – applauding to thank docs, nurses and all those in the first line combating coronavirus.#DistantiMaUniti #andratuttobene pic.twitter.com/pYVvqvcp3j

— Luca FranchettiPardo (@LucaFranchettiP) March 14, 2020