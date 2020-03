Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες από την Άγκυρα η τουρκική μονταζιέρα, με ψευδή δημοσιεύματα για τις δραματικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Το καθεστώς Ερντογάν, αφού άνοιξε τα σύνορα προς την Ευρώπη δημιουργώντας εμπόλεμη κυριολεκτικά κατάσταση, επιχειρεί τώρα να αποπροσανατολίσει και να παρουσιαστεί ως… θύμα, ενώ δεν διστάζει να προβαίνει και σε… μαθήματα Δημοκρατίας προς την Ελλάδα με προεξάρχοντα τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγη μόλις ώρα μετά τις δηλώσεις του «σουλτάνου» ότι «το κλείσιμο συνόρων της Ευρώπης απέναντι στους πρόσφυγες και η βύθιση λέμβων παραβιάζει την Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», τουρκικά ΜΜΕ διακινούν την είδηση ότι οι ελληνικές αρχές πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν πρόσφυγα στον Έβρο, ενώ τραυμάτισαν άλλους πέντε.

Μάλιστα, το κρατικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει την είδηση ως έκτακτο γεγονός, τοποθετώντας την στην κορυφή της επικαιρότητας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Anadolu, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές της Αδριανούπολης, ένας πρόσφυγας σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν όταν η ελληνική αστυνομία και συνοριακές μονάδες επιτέθηκαν κατά των συγκεντρωμένων με καπνογόνα, δακρυγόνα, πλαστικές και αληθινές σφαίρες.

Στην ανακοίνωση από το γραφείο του κυβερνήτη της περιοχής σημειώνεται ότι στην περιοχή είχε βρεθεί αντιπροσωπεία που αποτελούνταν από τον βουλευτή Χακάν Τσαβούσογλου, αλλά και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και άλλους οκτώ συνοδούς.

Η επιτροπή πραγματοποίησε επίσκεψη για να εξετάσει την κατάσταση και στην έκθεσή της ανέφερε:

Αστυνομία και δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με καπνογόνα, δακρυγόνα, πλαστικές και αληθινές σφαίρες τραυματίζοντας έξι μετανάστες άλλους στα πόδια, άλλους στο κεφάλι και άλλους στο στήθος. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών ξεψύχησε.

Τους ισχυρισμούς των τουρκικών ΜΜΕ έσπευσε να διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η Τουρκία κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμα μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασε σήμερα με δήθεν τραυματισμούς από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρχικά, ενώ επανήλθε στο θέμα μετά την πληροφορία του τουρκικού Τύπου για ύπαρξη νεκρού.

«Ενώ πριν από λίγο μιλούσαν για τραυματίες, τώρα μιλάνε για νεκρό. Τα fake news δεν έχουν τελειωμό, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό με πυρά από τις ελληνικές αρχές» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως για νεκρούς πρόσφυγες από ελληνικά πυρά στα σύνορα είχε μιλήσει και ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ.

«Η Αθήνα δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο για το μεταναστευτικό. Οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες και τραυμάτισαν σοβαρά άλλον ένα»είπε χαρακτηριστικά τις προηγούμενες ημέρες ο τούρκος πρόεδρος και μέσα σε λίγα λεπτά ο Στέλιος Πέτσας του απάντησε κάνοντας λόγο για fake news και τουρκική προπαγάνδα.

«Οι ελληνικές δυνάμεις στα σύνορα δεν έχουν πυροβολήσει εναντίον οποιουδήποτε προσπαθεί να μπει στην Ελλάδα παράνομα», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτηση στο Twitter και έκανε λόγο για «κραυγαλέα και εσκεμμένη παραπληροφόρηση».

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda

