Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές αρχές, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό στο Λονδίνο.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο σταθμός Euston έχει εκκενωθεί, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι ο σταθμός λεωφορείων Euston έχει επίσης κλείσει λόγω «αστυνομικού συμβάντος».

London's Euston station has reportedly been evacuated amid reports of a stabbing.

