Δείτε επίσης: Απίστευτο - Έκαναν γαμήλιο γλέντι μέσω Skype λόγω κοροναϊού

View this post on Instagram

Ι already got my #AlloverLuckyCharm for 2020 _______________________________________ #AlloverByAthinaOikonomakou #luckycharm2020 #giftidea #shopnow