Σε πανικό βρίσκονται οι κάτοικοι της πόλης Γουχάν από όπου εξαπλώθηκε ο κοροναϊός που έχει βάλει σε συναγερμό πολλές πόλεις της Ασίας, ενώ οι ΗΠΑ αλλά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν λάβει μέτρα ασφαλείας κυρίως σε αεροδρόμια και ΜΜΜ.

Η πόλη Γουχάν έχει μπει σε «καραντίνα» εξαιτίας του νέου κοροναϊού, ενώ οι κάτοικοι της τρέχουν να αγοράσουν προμήθειες.

Σύμφωνα με την Guardian, οι κάτοικοι πανικόβλητοι αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε μία προσπάθειά τους να αποθηκεύσουν τρόφιμα και να απομονωθούν στα σπίτια τους.

Ακόμη την Πέμπτη, οι αρχές απαγόρευσαν όλες τις μεταφορικές διασυνδέσεις από την πόλη των 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναστέλλοντας τα δρομολόγια που έκαναν λεωφορεία, μετρό και πλοία και κλείνοντας τους σταθμούς του αεροδρομίου και των τρένων για τους εξερχόμενους επιβάτες.

Σύμφωνα με την Telegraph, τολμηροί ταξιδιώτες έφταναν μέχρι την τελευταία στιγμή στην πόλη Γουχάν, ωστόσο μόνο όσοι κρατούσαν εισιτήρια των τελευταίων δρομολογίων μπορούσαν να εισέλθουν στην πόλη, αφού πρώτα περνούσαν από διεξοδικό έλεγχο.

Πλέον έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού με εντολή να μην εισέλθει και να μην εξέλθει κανείς στην πόλη.

Πολλοί μάλιστα ταξιδιώτες δήλωσαν στα κινέζικα μέσα πως δεν είχαν που να πάνε αφότου τους απαγορεύτηκε η είσοδος.

Reports of another Wuhan case in Hong Kong with a family from Wuhan travelling to Hong Kong to see a doctor. #Wuhan #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/qQ7PF3Qyuf

— Sarah Clarke (@sarahclarkehk) January 23, 2020