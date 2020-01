Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία αναφορικά με την αποστολή στρατευμάτων της στη Λιβύη στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που ο Ερντογάν βρίσκεται σε αναζήτηση συμμάχων στην περιοχή που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των μεγαλεπήβολων σχεδίων του.

Μετά από έκτακτη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας με τον επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, η ΕΕ απορρίπτει τα σχέδια της Τουρκίας για την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στη Λιβύη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί για την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, πρόσθεσε, καλώντας την Τουρκία να μην στείλει στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες και τεχνικές ομάδες για να στηρίξουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης.

«Ζητήσαμε κατάπαυση του πυρός και ζητήσαμε επίσης να σταματήσουμε την κλιμάκωση και να τερματίσουμε τις εξωτερικές παρεμβάσεις, οι οποίες αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες» δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε δημοσιογράφους.

«Είναι προφανές ότι αυτό έκανε αναφερόταν στην τουρκική απόφαση να παρέμβει με τα στρατεύματά της στη Λιβύη, κάτι που απορρίπτουμε», δήλωσε ο Μπορέλ, σύμφωνα με το Reuters.

Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση τονίζεται ότι η ΕΕ «είναι πεπεισμένη ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για την κρίση στη Λιβύη και ότι η παρατεταμένη σύγκρουση θα επιφέρει περισσότερη δυστυχία στους απλούς ανθρώπους».

«Η άμεση παύση των εχθροπραξιών είναι ζωτικής σημασίας» υπογραμμίζεται.

«Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει αυστηρά να σέβονται και να επιβάλλουν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ. Η συνέχιση της εξωτερικής παρέμβασης τροφοδοτεί την κρίση. Όσο περισσότερο τα στρατεύματα της Λιβύης βασίζονται στη ξένη στρατιωτική βοήθεια, τόσο περισσότερο δίνουν στους εξωτερικούς παράγοντες αδικαιολόγητη επιρροή στις κυρίαρχες αποφάσεις της Λιβύης, εις βάρος των εθνικών συμφερόντων της χώρας και της περιφερειακής σταθερότητας» προστίθεται.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες, όπως η υπογραφή συμφωνιών.

«Τονίσαμε την ανάγκη να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες όπως η υπογραφή συμφωνιών που επιδεινώνουν περαιτέρω τη σύγκρουση ή ενέργειες που δημιουργούν πρόσχημα για εξωτερική παρέμβαση που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του λαού της Λιβύης, καθώς και στα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

