Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέρριψε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πάνω από την Τρίπολη, λίγο μετά το κάλεσμα από τον ηγέτη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ για «ιερό πόλεμο» κατά της Τουρκίας εξαιτίας της υποστήριξής της στην αντίπαλη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του πρωθυπουργού Φαγιέζ Μουσταφά αλ-Σαράτζ.

Οπως μεταδίδει το rt.com, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ ισχυρίστηκαν ότι κατέρριψαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιχείρηση νότια της Τρίπολης, πρωτεύουσας της Λιβύης και έδρας της κυβέρνησης του αλ-Σαράτζ.

Σύμφωνα με αναφορά των ίδιων πηγών, το τουρκικό αεροσκάφος ήταν ένοπλο, τύπου Bayraktar TB2, και κατερρίφθη διότι στόχευσε κομβόι οχημάτων του Εθνικού Στρατού της Λιβύης.

#BREAKING: An hour ago, 2 #Turkish Bayraktar TB2 armed drones supporting Islamist militias of #GNA targeted a convoy of #Libya National Army on its way to #Tripoli at Mizda. 30 mins later one of them was shot-down by a Pantsir S1 SAM system of #LNA in south of #Mitiga airport! pic.twitter.com/lAqkTqmv2u

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 3 Ιανουαρίου 2020