View this post on Instagram

Δεν ήξερα πως να σας ευχαριστήσω για τις ευχές και την αγάπη σας ειλικρινά…. Μέσα απ αυτή την αγκαλιά μας, σας στέλνουμε με κάθε κύτταρο μας ένα μεγάλο ευχαριστω❤️🙏 Κανείς να μη χάνει την πίστη του όταν η πρόθεση του είναι αγνή αγάπη… Κάνεις να μη χάνει το δρόμο… @tzoutis💙 #pregnancyyoga #couplepregnancymeditation #29weekspregnant #bythesea #love #pregnancybelly #happy #blessed