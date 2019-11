Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν στη συριακή πόλη Τελ Αμπιάντ, στα σύνορα με την Τουρκία, μετά την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σε αγορά, σύμφωνα με ιατρικές πηγές στην πόλη που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο.

Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε ιατρική πηγή που πρόσθεσε ότι η έκρηξη του παγιδευμένου με μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών αυτοκινήτου κατέστρεψε καταστήματα και αυτοκίνητα.

Τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 14.

Η πόλη ελέγχεται από τις τουρκικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία.

Σε ανακοίνωσή του από τη Βηρυτό του Λιβάνου, το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι μαχητές που υποστηρίζονται από την Άγκυρα και άμαχοι είναι μεταξύ των θυμάτων και των τραυματιών από την έκρηξη του αυτοκινήτου.

Terrorist Attack by #PKK_PYD_YPG in #syria 13 civilians killed by car bomb #nato #germany #france #turkey #terrorism pic.twitter.com/VLiU18TTOI

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έκανε λόγο για βομβιστική επίθεση στην Τελ Αμπιάντ. Στην πόλη αυτή γίνονται μερικές από τις σκληρότερες μάχες που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη, τον Οκτώβριο, της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής στη βορειοανατολική Συρία κατά κουρδικής πολιτοφυλακής.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, που αποδίδει την «επίθεση» αυτή στην κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), 13 άμαχοι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν.

📸 At least 13 civilians have been killed in terrorist bomb attack on marketplace in #Syria border town of Tal Abyad#YPG #PKK pic.twitter.com/Vgk2xiheFw

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) November 2, 2019