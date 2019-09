Η κατάσταση στη Συρία, το Κυπριακό και θέματα της Συμμαχίας των Πολιτισμών (πρωτοβουλία στην οποία συμπροεδρεύει η Τουρκία) ήταν τα θέματα που συζήτησαν την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΓΓ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι ο ΓΓ επαναβεβαίωσε τα σημεία που ανέφερε προ δύο ημερών στη δημοσιογραφική διάσκεψη.

At our meeting w/#UNSG @antonioguterres, discussed regional and international developments, particularly Cyprus and Syria. Evaluated #Turkey’s contributions to the @UN and new cooperation projects. #UNGA74 pic.twitter.com/F9LRis95gi

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Σεπτεμβρίου 2019