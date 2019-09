Όλο το καλοκαίρι… πάλευε για να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλο το καλοκαίρι ο Ζιντάν… πάλευε κι εκείνος να τον διώξει. Δεν ήθελαν να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Έπαιζε αναγκαστικά στα φιλικά της προετοιμασίας, έκανε αναγκαστικά προπονήσεις. Διότι καμιά ομάδα δεν βρισκόταν να εκπληρώσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Ρεάλ.

Τελικά, ο Γκάρεθ Μπέιλ δε βρήκε σύλλογο. Και από το να έχει ένα σωρό εκατομμύρια να… κάθονται στην εξέδρα ή στον πάγκο, ο Ζιντάν τον έχει μετατρέψει πλέον σε βασικό. Και αναντικατάστατο. Και μάλιστα ο Ουαλός το τιμάει το ψωμί του. Και με το παραπάνω.

Από τους καλύτερους στο άσχημο ξεκίνημα της Ρεάλ, αγωνίζεται για τον επόμενο εργοδότη του και ελπίζει να τον βρει τον ερχόμενο Ιανουάριο. Μέχρι τότε, θα παίζει για τη Ρεάλ, αλλά δε θα κάνει και πολλά – πολλά. Για παράδειγμα, δε δείχνει διάθεση να κρατήσει καν το λάβαρο της ομάδας της Μαδρίτης. Και τα εναντίον του σχόλια επανήλθαν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί και έχει γίνει viral, ο Γκάρεθ Μπέιλ παίρνει το λάβαρο της Ρεάλ από τα χέρια του Βαράν και κάνει λες και τον τσίμπησε μύγα. Ψάχνει απεγνωσμένα κάποιον συμπαίκτη του να το δώσει. Δοκιμάζει με τον Αζάρ και δεν τα καταφέρνει και εν τέλει το δίνει άρον – άρον στον Καρβαχάλ, παίρνοντας στη συνέχεια πόζα και χαμογελώντας για τη φωτογραφία πριν από το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η κίνησή του αυτή έχει προκαλέσει για ακόμα μια φορά σάλο και δεκάδες επικριτικά σχόλια από οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης, που ζητούν να αποχωρήσει άμεσα από τον σύλλογο.

Δείτε το βίντεο:

It looks could kill 👀 pic.twitter.com/MfZa5uJZJB

— Footy Humour (@FootyHumour) September 20, 2019