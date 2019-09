Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 3-0 για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Champions League.

Ωστόσο υπάρχει ένα στατιστικό που κλέβει την παράσταση στον συγκεκριμένο αγώνα. Συγκεκριμένα, στις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων υπήρχαν περισσότεροι παίκτες από την εθνικότητα της αντίπαλης ομάδας παρά γηγενείς.

Η Παρί παρατάχθηκε με δύο Ισπανούς στην αρχική ενδεκάδα, τους Μπερνάτ και Σαράμπια, ενώ η Ρεάλ είχε μόνο τον Ντάνι Καρβαχάλ.

Αντιστοίχως η Ρεάλ είχε τρεις Γάλλους, τους Βαράν, Μεντί, Μπενζεμά, την ώρα που η Παρί είχε μόνο την Κιμπεμπέ στην αρχική της ενδεκάδα.

1 – Paris-Real Madrid is the first game in the history of the UEFA Champions League where both teams have more players of the nationality of the opposing team than of their own in their starting 11 (3 🇫🇷 in Real, 1 in Paris – 2 🇪🇸 in Paris, 1 in Real). Bosman🔁. pic.twitter.com/1iq1vRfHdc

— OptaJean (@OptaJean) September 19, 2019