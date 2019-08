Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο συνομίλησε με τον Δανό ΥΠΕΞ Γέπε Κόφοντ και εξήρε τη διμερή συνεργασία ειδικά στο πεδίο της ασφάλειας, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει το ταξίδι του στη χώρα διότι η Κοπεγχάγη απέρριψε την πρότασή του η Ουάσινγκτον να αγοράσει τη Γροιλανδία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Πομπέο μίλησε τηλεφωνικά σήμερα (χθες) με τον Δανό υπουργό Εξωτερικών Γέπε Κόφοντ σχετικά με την αναβολή του ταξιδιού του προέδρου Τραμπ στη Δανία», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτέιγκους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεργασία της Δανίας, συμμάχου των ΗΠΑ, και τη συνεισφορά της Δανίας στην αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων προτεραιοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Πομπέο και Κόφοντ «συζήτησαν επίσης για την ενίσχυση της συνεργασίας των ΗΠΑ με το Βασίλειο της Δανίας — συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας — στην Αρκτική», προστίθεται στο κείμενο της εκπροσώπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η ενίσχυση της εν λόγω συνεργασίας έρχεται μετά την δήλωση των Βασιλικών Ανακτόρων που εξέφρασαν την «έκπληξη» τους μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα επισκεφθεί τη Δανία τον επόμενο μήνα.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Αυγούστου 2019