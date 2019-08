Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα τη μάχη με τις φλόγες, σε μια πυρκαγιά που έχει μετατρέψει σε στάχτη από το Σάββατο 15.000 στρέμματα γης, στο ισπανικό νησί Γκραν Κανάρια.

«Προβλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, θα μπορέσουμε να θέσουμε σταδιακά υπό έλεγχο το ενεργό μέτωπο» είπε ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, ο πρόεδρος της κοινότητας των Καναρίων Νήσων.

«Το έργο μας είναι σημαντικό, διότι επιχειρούμε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες εξαιτίας των ανέμων και της απουσίας νερού και βροχών» υπογράμμισε ο αξιωματούχος, σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες στην κωμόπολη Αρτενάρα, είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν 1.000 άνθρωποι από τις εστίες τους, απειλώντας ένα από τα πιο γραφικά χωριά της χώρας, το Τεχέδα.

«Το καλύτερο νέο, αυτή τη στιγμή, είναι ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα» τόνισε ο Τόρες.

Εξέφρασε, εξάλλου, τη λύπη του, καθώς το νησί υποφέρει λόγω «ανθρώπινης αμέλειας». Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο έναν άνδρα που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, κάνοντας εργασίες συγκόλλησης.

