Στο ιστιοφόρο Alex, της ιταλικής ΜΚΟ Mediterranea, παραμένουν οι 46 πρόσφυγες, εξαντλημένοι και σε απόγνωση, με τον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι να απαγορεύει την αποβίβασή τους και να επιμένει να κατευθυνθούν προς τη Μάλτα, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο One Channel, ο Ελληνας διασώστης που μετέχει στην αποστολή Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Οι συνθήκες στο ιστιοφόρο αυτή τη στιγμή είναι τραγικές, τόνισε ο κ. Αποστολόπουλος. «Αυτό που μας ζητάνε (σσ να κατευθυνθούν στη Μάλτα) είναι εγκληματικό» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι είναι αδύνατο να διανύσουν άλλα 100 μίλια με τόσους πρόσφυγες στο σκάφος.

«Οι μετανάστες πρέπει να αποβιβαστούν αμέσως και να τους φροντίσουν», έγραψε στο Twitter η μκο Mediterranea.

«Η Ρώμη δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό» απαντά ο Σαλβίνι, και δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να παρέμβουν.

Σημειώνεται ότι από τους συνολικά 59 πρόσφυγες που διέσωσε το Alex πριν από δύο μέρες από τα διεθνή ύδατα, 69 μίλια από τη Λιβύη, εκ των οποίων 11 γυναίκες, 12 ανήλικοι και 4 μωρά, οι 13 απομακρύνθηκαν από το σκάφος με ιατρική εκκένωση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω 46 πρόσφυγες και εννέα άτομα πλήρωμα.

Από την απευθείας εικόνα από τη Λαμπεντούζα φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με σκάφη του ιταλικού λιμενικού να βρίσκονται κοντά στο Alex, ωστόσο ο Σαλβίνι εμφανίζεται ανένδοτος, δεδομένου και ότι προηγήθηκε η υπόθεση του Sea -Watch 3, του σκάφους της γερμανικής ΜΚΟ.

Ενδεικτική του τι θα ακολουθούσε η πρώτη αντίδραση του Σαλβίνι, που, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, επιβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Αστυνομίας να παρέμβει, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται από τη πρώτη στιγμή στο λιμάνι, αποτρέποντας την αποβίβαση των προσφύγων.

«Τα σκάφη αυτά παραβιάζουν τον νόμο» είπε ο Σαλβίνι, προσθέτοντας ότι «θα δούμε και αυτή τη φορά αν η ‘δικαιοσύνη’ θα ανεχτεί την παρανομία» κάνοντας ευθεία αναφορά στο πώς αντιμετώπισαν οι ιταλικές δικαστικές Αρχές την καπετάνιο του Sea – Watch 3, Καρόλα Ρακέτε.

Όπως εξηγεί ο κ. Αποστολόπουλος ο Σαλβίνι «έχει αναγάγει σε προσωπική του υπόθεση τον πόλεμο με τους ναυαγούς και τους διασώστες και με ανάρτηση του στα social media ανέφερε ότι μας πρότεινε να πάμε σε λιμάνι στη Μάλτα και αρνηθήκαμε.»

«Σε αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται να φύγουμε στο πέλαγος. Αν συμβεί κάτι ποιος θα πάρει την ευθύνη;» αναρωτήθηκε ο ίδιος.

Ο κ. Αποστολόπουλος τονίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια, καθώς οι συνθήκες είναι τραγικές και έχουν φτάσει στα όριά τους.

«Ελπίζουμε να λήξει το θέμα από στιγμή σε στιγμή».

Το μόνο που είναι διατεθειμένοι να μας προσφέρουν είναι νερό και φαγητό, έγραφε σε ανάρτησή του ο κ. Αποστολόπουλος, τονίζοντας ωστόσο ότι τίποτα δεν είναι ακόμη επίσημο.

«Παρόλο που δέσαμε, οι ιταλικές αρχές μας εμποδίζουν να αποβιβάσουμε τους διασωθέντες. Ο Σαλβίνι πιέζει να μας στείλει πίσω στη θάλασσα και να πάμε στη Μάλτα. Το μόνο που είναι διατεθειμένοι να μας προσφέρουν είναι νερό και φαγητό. Τίποτα δεν είναι επίσημο ακόμα. Περιμένουμε μια απάντηση» έγραψε συγκεκριμένα ο κ. Αποστολόπουλος σε ανάρτησή του πριν από περίπου 2 ώρες.

