ΜVP της Euroleague και από την Ένωση Παικτών ο Μάικ Τζέιμς (pic)

Πριν λίγο διάστημα η Euroleague ανέδειξε ως MVP της σεζόν τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μονακό, ενώ κατάφερε να γίνει και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη.

Η εν λόγω απόφαση σήκωσε μεγάλη κουβέντα για το κατά πόσο το άξιζε, ωστόσο η Ένωση Παικτών της διοργάνωσης (ELPA) φρόντισε να δώσει τις δικές της απαντήσεις και να αναδείξει τον Αμερικανό γκαρντ ως τον πολυτιμότερο παίκτης σεζόν. Θυμίζουμε πως ο Μαίκ Τζέιμς μένει ελεύθερος μετά τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, έχει δεχθεί πρόταση για τριετές συμβόλαιο από τη Μονακό, όμως δεν έχει απαντήσει ακόμα καθώς εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει για να πάρει την καλύτερη δυνατή επιλογή για την καριέρα του.

Ο Μάικ Τζέιμς ολοκλήρωσε τη φετινή Euroleague έχοντας μέσο όρο 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 19.4 στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST VALUABLE PLAYER” goes to Mike James @TheNatural_05 🏆

🔎 Best performing individual with the biggest impact on his team’s overall play.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/RmZBnOhEai

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 6, 2024