Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό που αποσκοπεί στην επιβολή απαγορευτικών δασμών στα προϊόντα σιτηρών που εισάγονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Ο κανονισμός αυξάνει τους δασμούς στα δημητριακά, τους ελαιούχους σπόρους και τα παράγωγα προϊόντα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε σημείο που θα σταματήσει στην πράξη τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών.

Ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, ανέφερε πως «οι νέοι δασμοί που καθορίζονται σήμερα έχουν ως στόχο να σταματήσουν στην πράξη τις εισαγωγές σιτηρών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στην ΕΕ».

Συνέχισε επεξηγώντας ότι «συνεπώς, τα μέτρα αυτά θα αποτρέψουν την αποσταθεροποίηση της αγοράς σιτηρών της ΕΕ, θα σταματήσουν τις ρωσικές εξαγωγές παράνομα ιδιοποιημένων σιτηρών που παράγονται στα εδάφη της Ουκρανίας και θα εμποδίσουν τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις εξαγωγές στην ΕΕ για τη χρηματοδότηση του επιθετικού της πολέμου κατά της Ουκρανίας. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ΕΕ δείχνει σταθερή υποστήριξη στην Ουκρανία».

