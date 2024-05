«Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να διαπράττει εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), Καρίμ Χαν, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα, μέρες μετά το αίτημά του για έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού και των ηγετών της Χαμάς.

Ο Χαν δέχθηκε σφοδρά πυρά ζητώντας την έκδοση αυτών των ενταλμάτων σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ηγετικών στελεχών της Χαμάς για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ.

Αντιδρώντας στην κίνηση του ΔΠΔ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξίσωση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς».

«Η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε φίλους», δήλωσε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ στη συνέντευξή του στη Sunday Times.

«Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ζωή κάθε παιδιού, κάθε γυναίκας, κάθε αμάχου είναι ίση σε έναν ολοένα και περισσότερο πολωμένο κόσμο», συνέχισε ο Βρετανός Χαν.

«Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά μέτρα», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι «ο κόσμος παρακολουθεί την κατάσταση» στη Γάζα και στο Ισραήλ.

«Είναι ειλικρινή τα ισχυρά κράτη όταν λένε ότι υπάρχει ένα σύνολο νόμων ή αυτό το σύστημα που βασίζεται σε κανόνες είναι μια ανοησία, απλώς ένα εργαλείο του ΝΑΤΟ και ενός μετα-αποικιακού κόσμου;», διερωτήθηκε.

