Σοκαρισμένη η Σλοβακία και όλη η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο.

Η σλοβακική τηλεόραση αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία λεπτά βλέπει το φως της δημοσιότητας βίντεο από τη στιγμή που οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του πρωθυπουργού τον απομακρύνουν τραυματισμένο από το σημείο της επίθεσης.

Όπως φαίνεται και από τα πλάνα ο Ρόμπερτ Φίτσο με δυσκολία μπορεί να περπατήσει και οι άνδρες της φρουράς του τον σηκώνουν σχεδόν στον αέρα και τον επιβιβάζουν στα πίσω καθίσματα του πολυτελούς πρωθυπουργικού οχήματος.

Το αυτοκίνητο απομακρύνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα προφανώς με προορισμό το νοσοκομείο.

Στο ίδιο βίντεο φαίνονται και απλοί πολίτες να έχουν περικυκλώσει τον φερόμενο δράστη που αστυνομικοί τον έχουν ακινητοποιήσει στο έδαφος

Footage of Slovak Prime Minister Fico being taken to his car following assassination attempt. pic.twitter.com/jVkEtGZ87M

— Clash Report (@clashreport) May 15, 2024