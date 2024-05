Η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που έπληξε τη Γη το Σαββατοκύριακο επηρέασε τη λειτουργία του Starlink, της υπηρεσίας δορυφορικού Διαδικτύου που προσφέρει η αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ.

«Το Starlink αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή υποβάθμιση της υπηρεσίας. Η ομάδα μας το ερευνά» ανέφερε στον δικτυακό τόπο της η εταιρεία, στην οποία ανήκει περίπου το 70% των περίπου 7.500 δορυφόρων που κινούνται γύρω από τη Γη.

Νωρίτερα, ο Μασκ είδε αναφέρει στο Χ ότι το Starlink δεχόταν «πίεση» από τη γεωμαγνητική καταιγίδα, η οποία ήταν η ισχυρότερη από το 2003.

«Μείζων γεωμαγνητική καταιγίδα συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η μεγαλύτερη εδώ και πολύ καιρό. Οι δορυφόροι του Starlink δέχονται μεγάλη πίεση αλλά μέχρι στιγμής αντέχουν» έγραψε.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024