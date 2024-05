Η πιο ισχυρή ηλιακή καταιγίδα των τελευταίων δύο δεκαετιών θα μπορούσε να διαταράξει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, την πλοήγηση, το ραδιόφωνο και τις δορυφορικές λειτουργίες την Παρασκευή και το Σάββατο, δήλωσε το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού Διαστήματος (SWPC) της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΟΑ) σε προειδοποίηση που εξέδωσε σήμερα, η οποία ήταν η πρώτη για σοβαρή ηλιακή καταιγίδα από το 2005.

Το SWPC, ένα τμήμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι «οι μετεωρολόγοι του Διαστήματος εξέδωσαν μια πρόβλεψη για σοβαρή (G4) γεωμαγνητική καταιγίδα για το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαΐου. Πρόσθετες ηλιακές εκρήξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν διατήρηση των συνθηκών γεωμαγνητικής καταιγίδας μέχρι το Σαββατοκύριακο».

Η G4 είναι η δεύτερη πιο σφοδρή καταιγίδα στη σχετική κλίμακα, ενώ μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί μόλις μια ισχυρότερη ηλιακή καταιγίδα μεγέθους G5.

Την τελευταία φορά που η Γη χτυπήθηκε από μια καταιγίδα G5, που χαρακτηρίστηκε ως «ακραία», το 2003, διακοπές ρεύματος έπληξαν τη Σουηδία και οι μετασχηματιστές υπέστησαν ζημιές στη Νότια Αφρική.

Ένα μεγάλο σμήνος ηλιακών κηλίδων έχει προκαλέσει αρκετές μέτριες έως ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις από την Τετάρτη. Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις CME φαίνεται να κατευθύνονται από τη Γη, σημείωσε η SWPC.

Οι CME είναι εκρήξεις πλάσματος και μαγνητικών πεδίων από το στέμμα του ήλιου. Προκαλούν γεωμαγνητικές καταιγίδες όταν κατευθύνονται στη Γη.

«Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να επηρεάσουν τις υποδομές σε τροχιά κοντά στη Γη και στην επιφάνεια της Γης, διαταράσσοντας δυνητικά τις επικοινωνίες, το ηλεκτρικό δίκτυο, τη πλοήγηση, το ραδιόφωνο και τις δορυφορικές λειτουργίες. Η SWPC έχει ειδοποιήσει τους διαχειριστές αυτών των συστημάτων, ώστε να μπορούν να λάβουν προστατευτικά μέτρα», ανέφερε το κέντρο.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν επίσης να πυροδοτήσουν θεαματικές εμφανίσεις του Βόρειου Σέλας στη Γη. Μια σφοδρή γεωμαγνητική καταιγίδα περιλαμβάνει τη δυνατότητα να φαίνεται το σέλας νότια ως την Αλαμπάμα και τη Βόρεια Καλιφόρνια, τόνισε η SWPC.

