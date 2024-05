Πώς το Met Gala μετέτρεψε τις γυναίκες σε ακίνητα αντικείμενα

Το πιο λαμπερό γεγονός στον κόσμο, αυτό που γιορτάζει τη «μόδα για χάρη της μόδας», δείχνει πώς έχουμε υποχωρήσει προς μια απαρχαιωμένη και, μερικές φορές, καταπιεστική μόδα.

Το θέμα της φετινής έκθεσης μόδας στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, συνδέει δύο στοιχεία: Τον φυσικό κόσμο με τους κύκλους ζωής του και την ίδια τη φύση της μόδας, που έχει σχεδιαστεί για να μην διαρκεί στο χρόνο.

Αυτό δίνει την ευκαιρία στον επιμελητή της, Andrew Bolton, να μιλήσει τόσο για τα αρχειακά φορέματα και τις τεχνικές συντήρησής τους, όσο και για τη σχέση μεταξύ βοτανικής, βιολογίας και μόδας. Ωστόσο, το θέμα που κλήθηκαν να ακολουθήσουν οι καλεσμένοι στο γκαλά των εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, δεν ήταν ακριβώς αυτό, αλλά ο Κήπος του Χρόνου, βασισμένος σε μια ιστορία του 1962 του J. G. Ballard, στην οποία ένα ζευγάρι κόμηδων παρακολουθεί τη ζωή να περνάει ευχάριστα από το αρχοντικό τους, ένα είδος ιδιωτικής Αρκαδίας, μέχρι που βλέπουν στον ορίζοντα να πλησιάζει μια ανθρώπινη μάζα. Αν κόψουν τα λουλούδια, η μάζα υποχωρεί, μέχρι που δεν υπάρχουν πια λουλούδια για να κοπούν.

Η ιστορία, όπως και οι περισσότερες του Ballard, επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες, αν και καμία από αυτές δεν είναι λαμπερή. Είναι επίσης παράδοξο το γεγονός ότι αυτός ήταν ο ενδυματολογικός κώδικας ενός γκαλά που απειλήθηκε από διαμαρτυρία του συνδικάτου που εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στην Condé Nast, διοργανωτή της εκδήλωσης, ζητώντας δίκαιες συνθήκες εργασίας- η διαδήλωση ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή (για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους).

Τα σκαλιά του Met ήταν για άλλη μια φορά εκείνη η Αρκαδία που απέχει πολύ από τον πραγματικό κόσμο και είναι προσβάσιμη μόνο σε λίγους: Τις εταιρείες και τα εμπορικά σήματα που πλήρωσαν πενταψήφιο ποσό για ένα τραπέζι (πρόκειται για φιλανθρωπική εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων για το μουσείο) και τις διασημότητες που τις συνόδευαν σε αυτά τα τραπέζια. Οι διαμαρτυρίες που αφορούν το πανεπιστήμιο Κολούμπια και την Παλαιστίνη δεν χρειάζεται καν να αναφερθούν εδώ, για να δώσουν περισσότερη ουσία στην ιστορία του Ballard.

How Cardi B showed up to the Met Gala eventpic.twitter.com/QNgU5rKsil

— Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) May 8, 2024