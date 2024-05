Η Kate Hudson μιλά (ξανά) για τις μεταφυσικές της εμπειρίες – «Βλέπω νεκρούς ανθρώπους»

H ηθοποιός που αγαπήσαμε ιδιαίτερα μέσα από τη ρομαντική κωμωδία “How to Lose a Guy in 10 Days”, είδε την υποκριτική της καριέρα να εκτοξεύεται στο Χόλιγουντ, αφήνοντας τους πάντες άφωνους με τις δηλώσεις σε συνεντεύξεις της. Η ίδια το 2014 είχε αναφερθεί αναλυτικά σε μεταφυσικές εμπειρίες που είχε βιώσει.

Για την ακρίβεια, είχε αναφέρει πως πιστεύει σε αυτές, πως έχει δει φαντάσματα στη ζωή της, και πως αυτό είναι ένα χάρισμα που υπάρχει στην οικογένειά της, και συγκεκριμένα στη μητέρα της.

Kate Hudson is in touch with the paranormal. https://t.co/ePABfvT5u3

— Us Weekly (@usweekly) May 9, 2024