Μασκοφόροι εκσφενδόνισαν καπνογόνα μέσα σε θέατρο σε νότιο προάστιο της Στοκχόλμης, όπου επρόκειτο να γίνει εκδήλωση κατά της άκρας δεξιάς, ανακοίνωσαν η αστυνομία και πολιτικοί παρατάξεων που συμμετείχαν (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο», ανέφερε η αστυνομία μέσω του ιστοτόπου της, προσθέτοντας πως η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν είναι σαφής σ’ αυτό το στάδιο.

Περίπου 50 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε θέατρο στο Γκουμπέγκεν, νότιο προάστιο της σουηδικής πρωτεύουσας, για να συμμετάσχουν σε εκδήλωση που περιγράφηκε ως «αντιφασιστική συγκέντρωση» από τις παρατάξεις που την οργάνωσαν, το Vänsterpartiet («Κόμμα της Αριστεράς», ριζοσπαστική αριστερά) και το Miljöpartiet («Πράσινοι», οικολογικό).

Σύμφωνα με την αντιρατσιστική συλλογικότητα Expo, που είχε προσκληθεί να κάνει παρουσίαση, «ομάδα ναζί» εισέβαλε στο φουαγιέ λίγη ώρα προτού αρχίσει η εκδήλωση και πέταξε καπνογόνα στην αίθουσα.

«Είναι τρομερό το ότι εκδήλωση του Κόμματος της Αριστεράς έγινε στόχος επίθεσης. Επικοινώνησα με την κυρία (Νούσι) Ντάντγκοσταρ (σ.σ. την επικεφαλής του Κόμματος της Αριστεράς) και της εξέφρασα την πιο βαθιά μου υποστήριξη.

Masked #Nazis attacked an #antifascist event in #Gubbängen (Stockholm) organised by #Sweden’s Left Party, Greens & anti-racist magazine Expo.#Farright attackers kicked, punched & pepper-sprayed attendees & threw smoke bombs.

