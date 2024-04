Απαντήσεις για τους ομαδικούς τάφους ζητούν οι ΗΠΑ από το Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε χθες Τετάρτη «απαντήσεις» από τις ισραηλινές αρχές μετά την ανακάλυψη ομαδικών τάφων μέσα στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Θέλουμε απαντήσεις», δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Θέλουμε αυτό ν’ αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς και διαφανούς έρευνας».

One of 4 mass graves that were discovered in the Nasser Hospital complex after the withdrawal of Zionist forces.

These are the bodies of women, children, and men who had been missing for the past 2 months.#GazaHolocaust pic.twitter.com/w75Vp4l1IC

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) April 22, 2024