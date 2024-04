Ολυμπιακός: Οι 11 του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Άρη (pic)

Με 4-2-3-1 και τους Ντόι, Ιμπόρα και Ζέλσον Μαρτίνς στην 11άδα παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αποψινό παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:30) για την 7η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Στην 11άδα του Ολυμπιακού επιστρέφουν επίσης οι Κάρμο, Ροντινέι και Φορτούνης, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός από το πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για λόγους ξεκούρασης.

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ντόι, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ιμπόρα και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Φορτούνη, Ζέλσον Μαρτίνς και Γιόβετιτς στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ντόι, Κάρμο, Ορτέγκα, Ιμπόρα, Έσε, Φορτούνης, Μαρτίνς, Γιόβετιτς και Ελ Κααμπί.

Οι Ερυθρόλευκοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να πάρουν το διπλό στο Κλεάνθης Βικελίδης και να παραμείνουν στη μάχη για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Υπενθυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-1, με τα γκολ των Κίνι και Ζέλσον Μαρτίνς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #ARISOLY #slgr #Stoiximan

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 24, 2024