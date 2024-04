Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα σπίτι στην Οκλαχόμα Σίτι τη Δευτέρα το πρωί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας αναφέρθηκε στα θύματα ως οικογένεια και δήλωσε πως το μόνο σίγουρο είναι ότι «όλοι τους πέθαναν βίαια».

Η αστυνομία στάλθηκε στην κατοικία περίπου 16 μίλια δυτικά του κέντρου της Οκλαχόμα Σίτι περίπου στις 9:35 π.μ. με βάση μια αναφορά ότι υπήρχαν πτώματα μέσα, είπε ο ίδιος. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τους πέντε, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο που πιστεύεται ότι ήταν παιδιά.

«Και οι πέντε έφεραν τραύματα που παρέπεμπαν σε ανθρωποκτονία» συμπλήρωσε.

Five people — including at least two children — have been mysteriously found dead at an Oklahoma home, according to authorities.https://t.co/LtIVyMHbPX pic.twitter.com/lReDGF0l3G

— ABC News (@ABC) April 22, 2024