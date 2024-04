Σοβαρό ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (20/4) στα Universal Studios του Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα, το τραμ Citywalk, που κάνει tour στις εγκαταστάσεις του στούντιο για τους επισκέπτες, υπέστη μηχανικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα 15 άτομα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες και ασθενοφόρα.

Fifteen people were hurt in a tram crash at Universal Studios Hollywood Saturday night. The injured were taken to local hospitals with minor injuries, authorities reported. https://t.co/bRoKnG55Od

