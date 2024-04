Φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο «Timberline Lodge» που βρίσκεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι γνωστό ως «Overlook Hotel» από την ταινία «Η Λάμψη» (The Shining) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ το 1980.

Η οροφή και η σοφίτα του τυλίχθηκαν στις φλόγες, αλλά ευτυχώς η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο.

Τόσο οι επισκέπτες όσο και το προσωπικό απομακρύνθηκαν άμεσα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ακόμη ερευνώνται, ο John Burton, διευθυντής μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχείου ανέφερε πως υπάρχουν υποψίες ότι τα κάρβουνα από το τζάκι στο κεντρικό κτίριο να ήταν αυτά που ξεκίνησαν τη φωτιά. «Η φωτιά δεν διείσδυσε στο εσωτερικό του ξενοδοχείου», είπε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, «η πυρκαγιά στο Timberline Lodge τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:12 μ.μ. [τοπική ώρα]. Περιορίστηκε στην οροφή και σε μέρος της σοφίτας και δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω. Η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ θα διεξάγει την έρευνα με τη βοήθεια ομοσπονδιακών πόρων».

The fire at Timberline Lodge was declared under control at 11:12 p.m. The fire was kept to the roof & part of the attic, & didn’t spread any further. Crews are clearing the scene. The U.S. Forest Service will be conducting the investigation with the help of federal resources. pic.twitter.com/IRoTpyB0WV

— Clackamas Fire (@clackamasfire) April 19, 2024